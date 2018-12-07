Тема:

Провокации в Керченском проливе 21 минута назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
7 декабря 201820:20

Украинских провокаторов в "Лефортове" навестил консул

Global Look Press

Украинский консул в Москве навестил в СИЗО "Лефортово" арестованных за нарушение российской границы украинских военных моряков. Украинский дипломат Альберт Черняков встретился с Денисом Гриценко, Романом Мокряком, Юрием Безъязычным и Богданом Головашем.

У арестованных на два месяца за попытку незаконного прорыва на двух бронекатерах и буксире ВМС Украины через Керченский пролив украинцев в камерах есть телевизоры. Им также передали посылки от родственников и по 74 доллара на человека, сообщает ТАСС. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова добавила, что есть договоренность о разговоре задержанных с родными.

10 декабря украинский консул встретится еще в шестью моряками, столько же человек он посетит и 11 декабря. А 12 декабря он навестит остальных пятерых моряков.

6 декабря украинские дипломаты уже были в СИЗО "Матросская тишина". Здесь находятся раненые при задержании нарушители госграницы. У двоих из них легкие ранения рук, а третьего моряка – ранения в обе ноги.

Все 24 украинских моряка были задержаны 25 ноября. Для того, чтобы остановить не откликавшиеся на настойчивые призывы остановиться украинские бронекатера и буксир, погранслужбе России пришлось применять навалы и открыть огонь. Группа украинских кораблей вошла в закрытый для судоходства Керченский пролив и опасно маневрировала, создавая угрозу безопасности находящихся в этой зоне судов. Было возбуждено уголовное дело. По обвинению в нарушении российской госграницы украинцам грозит до 6 лет лишения свободы.

Как отметила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, двое украинских моряков точно не понимали последствий своих действий при нарушении российской госграницы. В Москве считают, что демонстративная попытка незаконного прохода Керченского пролива украинскими военными кораблями — провокация. Одним из ее следствий стал отказ от встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине.

Ранее по теме

Сейчас

19:11

Вместо Меркель ХДС будет возглавлять Крамп-Карренбауэр

18:55

"Исход летальный": в московском метро сообщили об инциденте с пассажиром

18:35

Пономарева не отпустили, но сократили срок ареста

18:13

Врио сахалинского губернатора стал Валерий Лимаренко

16:52

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

16:09

Накануне протестов во Франции нашли грузовик с бомбами и коктейлями Молотова

15:20

Украинцам рекомендовали отказаться от "русскоязычного культурного продукта"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин поведал о своей встрече с медведями

Путин поведал о своей встрече с медведями

31 минута назад
Вместо Меркель ХДС будет возглавлять Крамп-Карренбауэр

Вместо Меркель ХДС будет возглавлять Крамп-Карренбауэр

1 час назад
"Исход летальный": в московском метро сообщили об инциденте с пассажиром

"Исход летальный": в московском метро сообщили об инциденте с пассажиром

1 час назад
Пономарева не отпустили, но сократили срок ареста

Пономарева не отпустили, но сократили срок ареста

1 час назад
Украинских провокаторов в "Лефортове" навестил консул

Украинских провокаторов в "Лефортове" навестил консул

18 минут назад
Провокация в Керченском проливе: Эрдоган озвучил просьбу Порошенко

Провокация в Керченском проливе: Эрдоган озвучил просьбу Порошенко

4 часа назад
"Пусть пишет!" Вдова Гайдая ответила на слова Варлей о "приставаниях" режиссера

"Пусть пишет!" Вдова Гайдая ответила на слова Варлей о "приставаниях" режиссера

3 часа назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

03.12.2018 09:50
Заговоров нет: Россия пообещала Греции поддержку

Заговоров нет: Россия пообещала Греции поддержку

1 час назад
Врио сахалинского губернатора стал Валерий Лимаренко

Врио сахалинского губернатора стал Валерий Лимаренко

1 час назад
ОПЕК "подкинула" не только нефть, но и рубль

ОПЕК "подкинула" не только нефть, но и рубль

2 часа назад
Сбивший трех человек в центре Москвы таксист попал на видео

Сбивший трех человек в центре Москвы таксист попал на видео

3 часа назад
Митрополит Онуфрий вернул без ответа приглашение на объединительный собор

Митрополит Онуфрий вернул без ответа приглашение на объединительный собор

3 часа назад
Школа PUBG Mobile

Школа PUBG Mobile

8 часов назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Российский шахматист Артемьев выиграл чемпионат Европы по блицу

Российский шахматист Артемьев выиграл чемпионат Европы по блицу

16 минут назад
Экс-советник штаба Трампа вышел из тюрьмы

Экс-советник штаба Трампа вышел из тюрьмы

32 минуты назад
КХЛ. "Автомобилист" был сильнее "Амура"

КХЛ. "Автомобилист" был сильнее "Амура"

53 минуты назад
Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"

Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"

59 минут назад
Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей

Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей

1 час назад
Сайт проекта Навального заблокировали из-за проблем с персональными данными

Сайт проекта Навального заблокировали из-за проблем с персональными данными

1 час назад
В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов

В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов

1 час назад
Бобслеистки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных завоевали серебро на этапе Кубка мира

Бобслеистки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных завоевали серебро на этапе Кубка мира

1 час назад
Российские конькобежцы взяли медали на этапе Кубка мира

Российские конькобежцы взяли медали на этапе Кубка мира

2 часа назад
Трамп решил помериться с Мюллером докладами

Трамп решил помериться с Мюллером докладами

2 часа назад
Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей

Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей

2 часа назад
Он стоял рядом на колене: спасенная Розенбаумом девушка рассказала о ЧП в самолете

Он стоял рядом на колене: спасенная Розенбаумом девушка рассказала о ЧП в самолете

2 часа назад
Кочарян сам отправился в СИЗО

Кочарян сам отправился в СИЗО

2 часа назад
Пропавшие счета и завещание легендарного советского диктора: дети против фонда

Пропавшие счета и завещание легендарного советского диктора: дети против фонда

2 часа назад
ФСИН и автор новых роликов с Цеповязом прокомментировали их публикацию

ФСИН и автор новых роликов с Цеповязом прокомментировали их публикацию

3 часа назад
В ЕС нет согласия по новым антироссийским санкциям, но Литва их уже ввела

В ЕС нет согласия по новым антироссийским санкциям, но Литва их уже ввела

3 часа назад
Следком подсчитал ущерб от коррупционеров за последние 7 лет

Следком подсчитал ущерб от коррупционеров за последние 7 лет

3 часа назад
Разыскиваемый Интерполом Саргсян прикинулся Гонсалесом

Разыскиваемый Интерполом Саргсян прикинулся Гонсалесом

3 часа назад
Скатившаяся с горки школьница попала под трактор в Междуреченске

Скатившаяся с горки школьница попала под трактор в Междуреченске

4 часа назад
АвтоВАЗу могут поручить выпуск очень странного автомобиля

АвтоВАЗу могут поручить выпуск очень странного автомобиля

4 часа назад
Накануне протестов во Франции нашли грузовик с бомбами и коктейлями Молотова

Накануне протестов во Франции нашли грузовик с бомбами и коктейлями Молотова

4 часа назад
В столице простились с классиком отечественной словесности Андреем Битовым

В столице простились с классиком отечественной словесности Андреем Битовым

5 часов назад
Еще одно государство отозвало признание Косова

Еще одно государство отозвало признание Косова

5 часов назад
Александр Балуев рассказал, почему вернулся из Голливуда в Россию

Александр Балуев рассказал, почему вернулся из Голливуда в Россию

6 часов назад
От Порошенко потребовали запретить российский бизнес

От Порошенко потребовали запретить российский бизнес

6 часов назад
Погода на выходные: в ожидании оттепели

Погода на выходные: в ожидании оттепели

7 часов назад
В России введут платную регистрацию смартфонов и планшетов

В России введут платную регистрацию смартфонов и планшетов

8 часов назад
Самые полезные углеводы: 7 продуктов, которые должны быть в рационе

Самые полезные углеводы: 7 продуктов, которые должны быть в рационе

8 часов назад
Россияне назвали главные проблемы городов

Россияне назвали главные проблемы городов

9 часов назад
Названа лучшая игра 2018 года

Названа лучшая игра 2018 года

10 часов назад
Борьба за чистый воздух в мегаполисах: 6 способов

Борьба за чистый воздух в мегаполисах: 6 способов

11 часов назад
Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

04.12.2018 13:22