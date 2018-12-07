У Меркель появился начальник - новый лидер ХДС

В Германии произошло важное для будущего всей Европы политическое событие. Новым председателем Христианско-демократического союза избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ангела Меркель, возглавлявшая партию 18 лет, сама сняла свою кандидатуру в октябре этого года из-за провальных результатов ХДС на региональных выборах. Единая Европа теряет мощного покровителя, который уже сегодня превратился в "хромую утку".

Это последняя речь Ангелы Меркель в качестве лидера Христианско-демократического союза, у руля которого она стояла восемнадцать лет. Через несколько часов у нее появится начальник.

Причем заранее понятно, что от того, кто возглавит партию после Меркель, зависит, по какому сценарию будет завершаться ее политическая карьера. Будет ли это катастрофа с досрочной отставкой или канцлер уйдет в свой срок, в 2021 году — кульминация интриги, которая проявилась сразу, как только Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии.

"Пришло время начать новую главу. Я преисполнена чувством благодарности. Для меня это было большой радостью, и для меня это большая честь, спасибо", — сообщила Меркель.

Благодарность за 18 лет, долгие и продолжительные аплодисменты, дирижерская палочка, которую ей на прощание вручили — все это ценно, но самым дорогим подарком канцлеру была бы поддержка Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которой сама Меркель хотела бы передать партию.

Акака (так ее длинное имя сокращает немецкая пресса) — бывший премьер-министр земли Саарланд, в последние месяцы руководила аппаратом ХДС. Она не станет раскачивать лодку. Ее даже называют мини-Меркель из-за сходства управленческого стиля. Это и хорошо и плохо: партии нужно обновление, но в то же время важно не переборщить.

"Я много читала о том, какая я и что я из себя представляю. "Мини", "копия", "продолжаем в том же духе". Дорогие делегаты, я стою здесь такой, какая я есть, меня сформировала моя жизнь — я горжусь этим", — сообщила Крамп-Карренбауэр.

Жесткий сценарий для Меркель однозначно ассоциировался с Фридрихом Мерцем — бывшим главой парламентской фракции ХДС, кандидатурой поддерживаемой самим председателем бундестага Вольфгангом Шойбле.

Уход Мерца в бизнес в 2009-м— он возглавлял немецкое отделение крупнейшего инвестиционного фонда Black Rock — связывали с конфликтом между ним и канцлером. Такой станет лидером партии — отыграется, не побоится и коалицию развалить. И то, что сегодня Мерц нашел таки повод похвалить Меркель, вряд ли кого-то может ввести в заблуждение.

"На Мюнхенской конференции по безопасности в 2014 году американцы настаивали на вооружении Украины, чтобы решить конфликт военным путем. Ты всеми силами этому препятствовала. Я друг Америки, но американцам нужно иногда четко давать понять свою позицию", — отметил Мерц.

Третий кандидат — министр здравоохранения Йенс Шпан, также резкий критик Меркель, в первую очередь, ее миграционной политики, отсеялся в первом туре голосования. Перед вторым у Крамп-Карренбауэр и Мерца — практически равенство голосов – 999 голосов должны распределиться практически поровну. И вот развязка.

"За Аннегрет Крамп-Карренбауэр 517 голосов. Это означат, что она избрана новым лидером ХДС", — сообщил председательствующий.

Кармп-Карренбауэр — лидер ХДС, возможно, следующий канцлер Германии. И это последняя победа Ангелы Меркель, шансы которой дожить в политике до 2021 года серьезно возрастают. На вопрос — насколько от этого выиграет партия — будут отвечать избиратели.