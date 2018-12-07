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7 декабря 201821:15 Елена Ерофеева

Строить забор, держать ружье и стрелять на поражение: оппозиционеры поговорили о судьбах России

Российских журналистов пересажать по тюрьмам, создать собственный аналог украинского сайта "Миротворец", а если что — стрелять на поражение. Это лишь некоторые из новых идей форума "Свободной России". Представители так называемой несистемной оппозиции вновь собрались в Вильнюсе, чтобы в очередной раз поговорить о том, как освободить Россию от тех, кто им мешает. Правда, в отличие от прошлого года мероприятие вышло более скромным. Видимо, число спонсоров маргинальной публики сократилось, что сама публика попыталась компенсировать большей агрессивностью, причем не только на словах.

В этом году ни шикарных отелей, ни замков. Оппозиция заседает в "Клубе купцов". По соседству находится министерство иностранных дел Литвы — куратор этих посиделок. Может показаться странным: рассуждения о свободной России в несвободной от Вашингтона Литве. Но какая разница, кто платит? Хозяин музыку заказывает, проплаченная оппозиция выступает.

Аккредитацию получили только приближенные особы. Это, видимо, и есть свобода слова в ее европейском понимании. Журналистов российских государственных телеканалов даже за дверь не пустили.

- Пожалуйста, уходите!

- Вы меня что выталкивать будете? Я хочу встретиться с организаторами и зайти туда. Я могу пройти к организаторам?

- Нет, не можете.

Охрана ловит команды налету и, угрожая полицией, выталкивает прессу. Зато тепло встречают тех, кто из России давно уехал и теперь трусливо из-за кордона пытается решать ее судьбу.

Адвокат Фейгин язык развяжет среди своих. Он начинает даже не с России, а с Интерпола. Обвиняет международную полицию в коррупции, неэффективности. Утверждает, что создавали эту структуру для преследования политических диссидентов. И Россия этим, конечно, пользуется.

"А кого-нибудь разыскивали через Интерпол? Вот у нас, жалко, отсутствует Пономарев. Не вижу его. С удовольствием бы сейчас подключили его к дискуссии", — сказал Фейгин.

Бывший депутат Государственный Думы Илья Пономарев в это время давал интервью российским журналистам. Он еще в 2014-ом сбежал на Украину, но судьба Незалежной его мало волнует. Он постоянный участник оппозиционных форумов.

— Здесь собираются люди, которые говорят о России с ненавистью. Говорят о том, что Россию надо разделить, поделить. Разве это не подло?

— Я таких людей здесь не видел. Я, конечно, говорю о России с любовью.

— То есть делить Россию сегодня Вы не будете? Резать ножичком?

— У нас и ножичков-то нету.

Пономарева, действительно, разыскивал Интерпол. Но не как диссидента, а по уголовной статье — за растрату 22 миллионов рублей из бюджета "Сколково". Впрочем, адвокату Фейгину эта деталь была неинтересна. Нужно было предъявить хоть какую-то жертву. "Смотрите, у нас есть классический пример человека, попавшего в базу. Вот скажи нам, Илья, пожалуйста, ты, так сказать, преследовался по политическим мотивам. Это был признано Интерполом?" – спросил Фейгин. "Да, конечно", — ответил Пономарев.

Фейгин говорил бессвязно, путано, пришел к тому, что украинский сайт "Миротворец", создание которого осудили даже в Европе, поставил в пример: вот так надо расправляться с неугодными. Предложил создать подобную базу в рамках форума "Свободной России".

Но это высказывание можно считать мягким по сравнению с тем, что говорили другие участники форума. Айдер Муждабаев и Аркадий Бабченко, называющие себя журналистами. буквально захлебывались антироссийской истерией.

"Россия — это абсолютное зло. В первую очередь, для соседних народов, в первую очередь для украинцев", — сказал Муждабаев.

"У них есть бабло. Бабла вагон. У них есть ресурсы, — сказал Бабченко. — У них есть, в конце концов, мощная армия, у них есть 140 миллионов человек, в той или иной степени поехавших головой. Это опасный сосед! Вот это самое главное, что надо понимать".

Но оказалось, что в той же Германии к Путину относятся хорошо. И Россия не представляется таким огромным злом, как об этом говорят на форуме.

"И это очень, очень глубоко, глубоко в головах в Германии, — рассказал Борис Райтшустер. — Я думаю, в первую очередь это связано со страхом. Я позавчера выступил, показал свой короткий фильм, где Путин призывает к войне. И единственный комментарий из публики: "А вы в конце черную картину поставили, вы хотели манипулировать, вы против Путина нас хотите настроить".

В формировании такого положительного образа российского президента обвинили, конечно, журналистов госканалов и сразу же предложили, что с этим делать.

"Надо жестче ограничивать всяческую пропаганду. Это первое. Их надо реально сажать в тюрьму. Они по-другому не понимают. Надо депортировать в их любимую родину, в их любимый вот этот русский рейх. Надо строить забор и надо держать ружье. И при необходимости нужно стрелять", — предложил Муждабаев.

Это открытые призывы убивать. По-другому так называемые оппозиционеры не мыслят. Ведь никакой программы реальных действий у них нет — одна болтовня политшпаны.

"И если считать нас маргиналами, то можно сказать, что маргинализация российского политического общества идет ударными темпами. Эти обсуждения кому-то покажутся, может, излишне эмоциональными или излишне радикальными. Но тем не менее их все ждут, как наши недруги, так и наши друзья. И я думаю, что мы их не разочаруем и в этот раз", — сказал Гарри Каспаров.

Два дня они будут рассказывать друг другу о том, как обустроить Россию и вписать ее в Европу. Или, точнее, продать. Чтобы оппозиция была сыта, в "Клуб купцов" доставили горячие обеды и вино. Ведь на трезвую голову это трудно сделать.

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