Новости Общество

Все видео этой рубрики
7 декабря 201821:59 Николай Васильев

Kolkhoz Woman и "Святое Ховрино": указатели сбивают с пути иностранцев и москвичей

Kolkhoz Woman, Garden ring и остановка "Святое Ховрино". Указатели с переводом на английский язык в Москве все больше напоминают засекреченные послания, смысл которых не могут понять ни иностранцы, ни сами москвичи. В итоге поездка из одного пункта в другой больше напоминает квест, который пройти оказываются в состоянии лишь единицы.

Туристы из Франции Джейд и Доминика даже с картой на английском языке в Москве чувствуют себя как в космосе. Что толку в навигаторе, если названия улиц написаны на кириллицей? "Нет, я не помню, как улица называется. Но я помню, где гостиница", — говорит мужчина. "Нам дали визитку с адресом на кириллице, но это реально очень трудно прочитать", — отмечает девушка.

Указатели дублируют, как кажется их авторам, на иностранный язык. Насколько удачно и понятно, можно судить по объявлению о переносе остановки на Лубянке, на котором было написано "Ostanovka perenesena k Politehnicheskomu muzeyu".

Объявление на автобусной остановке напротив "Детского мира" переписали, но в Москве еще достаточно вывесок и указателей, которые могут запутать или рассмешить иностранцев, да и самих жителей столицы.

St.Khovrino. Новозеландец, алжирка и австралиец очень удивились, что автобус идет не в "святое Ховрино", а на станцию "Ховрино". Хотя все трое даже чуть-чуть говорят по-русски.

"Worker and Kolkhoz Woman sculpture" – так назван памятник "Рабочий и колхозница". С рабочим проблем нет, но в английском языке нет слова колхоз и профессии в женском роде не употребляют.

Не меньшая путаница с входной группой на ВДНХ: где-то северная просто латиницей (VDNKh Severnaya), где-то по-английски (Nord), не говоря уже про аббревиатуру. Это типичная проблема для всей Москвы. "После второго знака я уже знаю, не надо читать: информации там нет", — говорит преподаватель английского языка Кен Стори.

"Кириллица очень сильно отличается от латиницы. То есть для иностранного глаза это зачастую смысловая бессмыслица. Это набор букв, не несущий смысловой нагрузки и иногда даже путающий, потому что совпадает иногда со словами, не имеющими отношения к делу", — говорит старший преподаватель кафедры теории языка и англистики Московского областного государственного университета Анна Новикова.

С лингвистом Анной мы встретились у парка Горького. Кстати, его так во всем мире называют Gorky Park. В нашем английском — M.Gorky Central Park of Culture and Recreation, то есть Центральный парк культуры и восстановления.

Это точно введет иностранца в ступор, как и Garden Ring, то есть Садовое кольцо. "Если им, иностранцам, это нужно для ориентации, значит, им это нужно понимать так, как это звучит, чтобы они могли не потеряться в большом городе. А то, что это какое-то кольцо, думаю, они и без нас разберутся", — говорит старший преподаватель Московского государственного лингвистического университета, переводчик-синхронист Михаил Загот.

Название улицы и станции "Ulitsa 1905 goda" — это настоящая катастрофа для иностранца. Сами иностранцы, чтобы было понятнее, просят по возможности в принципе не переводить русские названия.

"Если спрашиваешь у кого-то, где находится Frunzenskaya embankment, тебя не понимают, потому что не знают английский. А спросишь, где Фрунзенская набережная, то тебе сразу скажут – "О, это вон там! Идите туда"!" – поясняет преподаватель английского языка Роберт Ди Джакомо.

Единственное, в чем сходятся иностранцы и российские лингвисты — название Красной площади: его однозначно необходимо переводить как Red Square — так уж исторически сложилось. Но, главное, указатели должны быть проще и понятнее. Кому-то, может быть, и нужны всякие ГБУЗы, ФГУПы и прочие абракадабры, но подавляющему большинству туристов и тем более местных жителей куда полезнее школы, поликлиники и достопримечательности.

Сейчас

19:11

Вместо Меркель ХДС будет возглавлять Крамп-Карренбауэр

18:55

"Исход летальный": в московском метро сообщили об инциденте с пассажиром

18:35

Пономарева не отпустили, но сократили срок ареста

18:13

Врио сахалинского губернатора стал Валерий Лимаренко

16:52

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

16:09

Накануне протестов во Франции нашли грузовик с бомбами и коктейлями Молотова

15:20

Украинцам рекомендовали отказаться от "русскоязычного культурного продукта"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

После дипломатической паузы: Ципрас нарушит слово ради Путина

После дипломатической паузы: Ципрас нарушит слово ради Путина

58 минут назад
У Меркель появился начальник - новый лидер ХДС

У Меркель появился начальник - новый лидер ХДС

36 минут назад
Антироссийские санкции Литвы сравнили с комариным укусом

Антироссийские санкции Литвы сравнили с комариным укусом

1 час назад
Затишье перед бурей: во Франции готовятся к столкновениям 8 декабря

Затишье перед бурей: во Франции готовятся к столкновениям 8 декабря

1 час назад
Строить забор, держать ружье и стрелять на поражение: оппозиционеры поговорили о судьбах России

Строить забор, держать ружье и стрелять на поражение: оппозиционеры поговорили о судьбах России

51 минута назад
СБУ начинает опись имущества Почаевской лавры: монахи просят защиты

СБУ начинает опись имущества Почаевской лавры: монахи просят защиты

32 минуты назад
Прах создателя "Губки Боба" развеяли над морем

Прах создателя "Губки Боба" развеяли над морем

46 минут назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

03.12.2018 09:50
Заговоров нет: Россия пообещала Греции поддержку

Заговоров нет: Россия пообещала Греции поддержку

3 часа назад
Врио сахалинского губернатора стал Валерий Лимаренко

Врио сахалинского губернатора стал Валерий Лимаренко

3 часа назад
ОПЕК "подкинула" не только нефть, но и рубль

ОПЕК "подкинула" не только нефть, но и рубль

3 часа назад
"Исход летальный": в московском метро сообщили об инциденте с пассажиром

"Исход летальный": в московском метро сообщили об инциденте с пассажиром

2 часа назад
"Пусть пишет!" Вдова Гайдая ответила на слова Варлей о "приставаниях" режиссера

"Пусть пишет!" Вдова Гайдая ответила на слова Варлей о "приставаниях" режиссера

4 часа назад
Школа PUBG Mobile

Школа PUBG Mobile

10 часов назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
У торговой войны США и КНР теперь женское лицо

У торговой войны США и КНР теперь женское лицо

1 час назад
Российский шахматист Артемьев выиграл чемпионат Европы по блицу

Российский шахматист Артемьев выиграл чемпионат Европы по блицу

1 час назад
Украинских провокаторов в "Лефортове" навестил консул

Украинских провокаторов в "Лефортове" навестил консул

1 час назад
Путин поведал о своей встрече с медведями

Путин поведал о своей встрече с медведями

2 часа назад
Экс-советник штаба Трампа вышел из тюрьмы

Экс-советник штаба Трампа вышел из тюрьмы

2 часа назад
КХЛ. "Автомобилист" был сильнее "Амура"

КХЛ. "Автомобилист" был сильнее "Амура"

2 часа назад
Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"

Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"

2 часа назад
Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей

Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей

2 часа назад
Сайт проекта Навального заблокировали из-за проблем с персональными данными

Сайт проекта Навального заблокировали из-за проблем с персональными данными

2 часа назад
В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов

В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов

2 часа назад
Пономарева не отпустили, но сократили срок ареста

Пономарева не отпустили, но сократили срок ареста

2 часа назад
Бобслеистки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных завоевали серебро на этапе Кубка мира

Бобслеистки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных завоевали серебро на этапе Кубка мира

3 часа назад
Российские конькобежцы взяли медали на этапе Кубка мира

Российские конькобежцы взяли медали на этапе Кубка мира

3 часа назад
Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей

Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей

3 часа назад
Он стоял рядом на колене: спасенная Розенбаумом девушка рассказала о ЧП в самолете

Он стоял рядом на колене: спасенная Розенбаумом девушка рассказала о ЧП в самолете

3 часа назад
Кочарян сам отправился в СИЗО

Кочарян сам отправился в СИЗО

4 часа назад
Пропавшие счета и завещание легендарного советского диктора: дети против фонда

Пропавшие счета и завещание легендарного советского диктора: дети против фонда

4 часа назад
ФСИН и автор новых роликов с Цеповязом прокомментировали их публикацию

ФСИН и автор новых роликов с Цеповязом прокомментировали их публикацию

4 часа назад
Сбивший трех человек в центре Москвы таксист попал на видео

Сбивший трех человек в центре Москвы таксист попал на видео

4 часа назад
Скатившаяся с горки школьница попала под трактор в Междуреченске

Скатившаяся с горки школьница попала под трактор в Междуреченске

5 часов назад
АвтоВАЗу могут поручить выпуск очень странного автомобиля

АвтоВАЗу могут поручить выпуск очень странного автомобиля

5 часов назад
Александр Балуев рассказал, почему вернулся из Голливуда в Россию

Александр Балуев рассказал, почему вернулся из Голливуда в Россию

7 часов назад
В России введут платную регистрацию смартфонов и планшетов

В России введут платную регистрацию смартфонов и планшетов

10 часов назад
Самые полезные углеводы: 7 продуктов, которые должны быть в рационе

Самые полезные углеводы: 7 продуктов, которые должны быть в рационе

10 часов назад
Россияне назвали главные проблемы городов

Россияне назвали главные проблемы городов

10 часов назад
Названа лучшая игра 2018 года

Названа лучшая игра 2018 года

11 часов назад
Борьба за чистый воздух в мегаполисах: 6 способов

Борьба за чистый воздух в мегаполисах: 6 способов

12 часов назад
Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

04.12.2018 13:22