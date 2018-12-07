7 декабря 201820:22
Российский шахматист Артемьев выиграл чемпионат Европы по блицу
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем чемпионата Европы по блицу, который прошел в Скопье. Он набрал 18,5 балла из 22 возможных. Вторым оказался представитель Грузии Иван Чепаринов (17 очков). Бронза досталась чеху Давиду Наваре (16,5).
Шахматный чемпионат Европы по блицу собрал более трехсот участников, которые провели 12 сдвоенных раундов. 20-летний россиянин оформил чемпионство за тур до окончания соревнований, выиграв черными фигурами у Ивана Чепаринова.
Отметим, что в Скопье с 8 по 9 декабря также пройдет шахматный чемпионат Европы по рапиду.
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