Антироссийские санкции Литвы сравнили с комариным укусом

Литовские санкции против России за задержание украинских военных моряков-нарушителей в Керченском проливе — это абсурд и проявление русофобской истерии. Так считает председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Приехавшая с визитом в Киев президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Вильнюс ввел против России санкции за задержание совершавших опасные маневры в закрытой для плавания зоне украинских бронекатеров. Даля Грибайскайте заверила президента Украины Петра Порошенко, что увеличит военную помощь Киеву: дополнительно выделит большее количество амуниции, направит больше военных инструкторов и экспертов по кибернетической безопасности для отражения гибридных атак перед президентскими выборами на Украине, сообщает РИА Новости.

Литва уже с 2014 года предоставила Киеву вооружений на 6 миллионов евро. В основном это было оружие еще советского производства.

Комментируя введение литовских санкций, Леонид Слуцкий подчеркнул, что пока в Евросоюзе нет консенсуса, а Брюссель предпринимает усилия по снижения напряженности, Вильнюс намерено нагнетает ситуацию, лишь бы "укусить" Россию.

"Только укусы эти — комариные", — подчеркнул депутат Госдумы.

Слуцкий заверил, что и эти комариные укусы не останутся без внимания и получат адекватную оценку и реакцию.

Франция и Германия посчитали введения санкций против России из-за украинской провокации в Керченском проливе преждевременными.

Нарушение тремя кораблями ВМС Украины российских территориальных вод произошло 25 ноября. Украинские моряки не выходили на связь с российской погранохраной, держали курс в закрытый для судоходства район и опасно маневрировали, создавая опасность для мореходства. Российский катер береговой охраны провел навал на украинский буксир. Это бронекатера и буксир с оружием и боеприпасами не остановило. Когда группа украинских кораблей вошла в российские территориальные воды, по одному из катеров, который расчехлил оружие и повернул ствол пушки на российских пограничников, был открыт огонь. Три украинских моряка получили ранения осколками корпуса катера.

24 украинских моряка были арестованы. Их доставили в СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина" в Москве. Их уже начал навещать украинский консул в Москве.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. Он считает, что провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии мартовских выборов 2019 года. Провокация была использована Порошенко для введения военного положения на 30 дней в 10 украинских областях, где уровень доверия к ему минимален.