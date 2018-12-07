Программисты сделали онлайн-калькулятор, который рассчитывает, сколько игрушек нужно повесить на елку

Зарубежные программисты запустили забавный онлайн-сервис Bauble Calculator, с помощью которого можно вычислить, сколько игрушек нужно повесить на новогоднюю елку.

Для получения результат нужно дать ответ на четыре вопроса. Нужно рассказать, какого размера ваша ель (1 метр, 1,5, 2 или 2,5 в высоту), а также выбрать форму елки, размер игрушек и стиль, в котором вы планируете украсить новогоднюю ель.

Узнав эти параметры, программа выдаст не только нужное количество игрушек, но и размер гирлянды.