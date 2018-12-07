Прах создателя "Губки Боба" развеяли над морем

Мультипликатора Стивена Хилленберга, автора мультфильма "Губка Боб Квадратные штаны", похоронили в море близ побережья Калифорнии. Аниматор умер 27 ноября на 58-м году жизни из-за бокового амиотрофического склероза, сообщает TMZ.

Стивен Хилленберг начал карьеру аниматора в 1987 году. С 1993 по 1996 год был режиссером и сценаристом шоу на Nickelodeon «Новая жизнь Рокко», а с 1999 года начал работу над мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны». В настоящее время вышло около 250 серий шоу.

Хилленберг начал карьеру аниматора в 1987 году, до этого несколько лет работал морским биологом. Первый эпизод мультфильма про Губку Боба вышел почти 20 лет назад.