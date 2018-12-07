В Москве за взятку в 15 миллионов задержаны два сотрудника полиции

Сотрудник управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела главного управления собственной безопасности МВД задержаны за получение крупой взятки в Москве.

Как рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник, стражи порядка получили 15 миллионов рублей за то, чтобы они прекратили проверку, проводимую управлением экономической безопасности столичного главка министерства внутренних дел.

По данному факту возбуждено уголовное дело.