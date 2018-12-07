В Дагестане уничтожен последний член эндиреевской бандгруппы

В Хасавюртовском районе Дагестана уничтожен последний член так называемой эндиреевской бандгруппы.

Спецоперация проходила в окрестностях села Эндирей. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики, убитый вступил в банду в мае этого года. Ее члены были причастны к подрыву могилы шейха Саида Афанди Чиркейского и обстрелу полицейских. Теперь банда полностью уничтожена.

На месте боестолкновения обнаружено оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

Мусульманский шейх Саид Афанди Чиркейский погиб в результате теракта в августе 2012 года. В 2018 году террористы подорвали его могилу.