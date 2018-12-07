Боксер Лебедев: бой с Усиком станет последним в карьере

Российский боксер Денис Лебедев сообщил, что поединок с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком станет для него последним в профессиональной карьере. При этом россиянин надеется, что сможет победить именитого соперника.

"Я обещаю, что, если бой с Александром Усиком состоится, это будет последний поединок в моей карьере. Я его обязательно выиграю. Постараюсь выиграть. И закончу свою карьеру боксера", — цитирует Лебедева РИА Новости.

Также он сообщил, что команды российского и украинского боксеров ведут переговоры по поводу возможного боя. Лебедев заявил, что на сегодняшний момент украинец является номером один в боксе. "Если победит Усик, то проиграть лучшему не стыдно", — добавил он.

Напомним, что ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинского боксера провести бой с Денисом Лебедевым до 10 марта 2019 года.