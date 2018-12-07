Минобороны РФ: США препятствую расследованию химатаки в Алеппо

Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что уже больше полугода информируют мировую общественность о поставках западными спецслужбами в Сирию отравляющих веществ террористам и "Белым каскам", передает ТАСС. Отмечается, что пики эти поставок всякий раз были синхронизированы с заявлениями со стороны США о готовности нанесения сокрушительного удара по Сирии в случае применения химического оружия сирийскими правительственными войсками.

Представитель Министерства обороны РФ напомнил, что именно правительство Сирии сразу после инцидента 24 ноября официально запросило ОЗХО о срочном прибытии экспертов в Алеппо.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что 24 ноября химической атаки боевиков в окрестностях сирийского Алеппо не было. Одновременно американская администрация обвинила российские и сирийские силы в применении в тот же день слезоточивого газа против мирного населения Алеппо. Уже на следующий день после инцидента официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что самолеты ВКС России уничтожили в Сирии боевиков, применивших химическое оружие против жителей Алеппо.