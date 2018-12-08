Дональд Трамп определился с кандидатами на посты генпрокурора и представителя США в ООН

Президент США Дональд Трамп назвал кандидатов сразу на два поста — генпрокурора Соединенных Штатов и постоянного представителя в ООН.

"Я подтверждаю, что на пост Генерального прокурора будет номинирован Билл Барр, один из самых уважаемых юристов в стране, бывший генпрокурор при Джордже Буше-старшем, потрясающий человек, которого я выбрал на эту должность в тот же день, как встретился с ним и узнал его лично. А Хизер Науэрт, которую мы все хорошо знаем, и которая проделала отличную работу в Госдепартаменте, заменит Никки Хейли, как постоянный представитель США в ООН", — заявил Трамп.

Впрочем, сегодня же с критикой на Трампа обрушился его бывший министр иностранных дел. Экс-руководитель Госдепартамента США, Рекс Тиллерсон, объяснил, почему с нынешним президентом просто невозможно работать.

"Мне было очень сложно — я пришел из крайне дисциплинированной корпорации, "Эксон-Мобил", и пришел работать к человеку, который недисциплинирован, не любит читать — он не читает отчеты о брифингах, не любит вникать в детали, обычно он просто говорит "Слушайте, вот что я думаю, и вы можете попытаться меня переубедить, но скорее всего у вас не получится." И еще "Вот, что я хочу, и вот как я хочу это сделать". И я обычно говорил "Смотрите, господин президент, вы не можете сделать так. Это нарушает закон, нарушает международные договоры. Я думаю, он устал от моих замечаний в стиле "Так делать нельзя", — признается Тиллерсон.