Вячеслав Володин улетел в Иран на конференцию по борьбе с терроризмом

Российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным приехала в Тегеран. Там состоится Конференция по вопросам борьбы с терроризмом. Участие в ней примут представители парламентов шести стран — России, Ирана, Афганистана, Китая, Пакистана и Турции. Конференции предшествовали двусторонние встречи. Так, Вячеслав Володин уже провёл переговоры с председателем Меджлиса Ирана Али Лариджани, сообщает телеканал "Россия 24".