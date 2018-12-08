Гол Манджукича принес "Ювентусу" победу над "Интером"

В центральной встрече 15-го тура чемпионата Италии по футболу лидер турнира туринский "Ювентус" принял на своем поле миланский "Интер". Хозяева победили со счетом 1:0 благодаря голу Марио Манджукича. "Старая синьора" продлила беспроигрышную серию до 15 матчей.

В первом тайме соперникам отличиться не удалось. После перерыва хорватский форвард "Ювентуса" Марио Манджукич пробил вратаря гостей Самира Хандановича. Его гол оказался победным.

Туринский клуб набрал 43 очка. В 15 играх он лишь раз сыграл вничью, победив в остальных встречах. "Интер" остался на третьем месте с 29 баллами.