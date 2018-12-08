Фигуристы Коляда и Самарин вошли в тройку лучших на турнире в Загребе

В хорватском Загребе на турнире серии "Челленджер" по фигурному катанию завершились соревнования у мужчин. Россиянин Михаил Коляда стал вторым, набрав 253,14 балла по сумме двух программ. Его соотечественник Александр Самарин также попал в тройку сильнейших (237,84).

Победу же праздновал американский фигурист Джейсон Браун. Он показал лучший результат – 263,42 балла.

В парном катании российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин завоевали первое место, опередив две пары из США.