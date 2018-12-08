Саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Калгари

Российский саночник Роман Репилов на проходящем в канадском Калгари этапе Кубка мира занял второе место. Его результат по итогам двух попыток составил 1 минуту 29,315 секунды​​​.

Представитель Австрии Вольфганг Киндль стал первым (1.29,249). В тройке лучших оказался и его соотечественник Давид Гляйршер (1.29,370).

Россияне Максим Аравин (1.29,602), Семен Павличенко (1.29,870) Степан Федоров (1.30,050) и Александр Горбацевич (1.31,147) заняли соответственно 9-е, 13-е, 18-е и 31-е места.