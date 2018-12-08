США продлили срок завершения сделок для четырех компаний Дерипаски

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что срок завершения сделок с российской компанией "Русал" и холдингами еН+, "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ" продлен для инвесторов до 21 января 2019 года. Такой же срок установлен для американских инвесторов на то, чтобы избавиться от акций и долговых инструментов "Русала", еН+ и "Группы ГАЗ".

Ведомство распространило четыре так называемые "генеральные лицензии", одна из которых касается продления срока избавления от активов еН+, " Группы ГАЗ", "Русала", а еще в трех прописаны сроки продления сделок с "Русалом" и холдингами еН+, " Евросибэнерго", "Группа ГАЗ".

Как сообщалось, 6 апреля текущего года власти США объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, предпринимателей и компаний, в числе которых оказался российский бизнесмен Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", еН+, "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".

Нахождение лица или компании в санкционном списке означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с этими компаниями и лицами.

Первоначально Министерство финансов США дало срок до 7 мая 2018 года на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех указанных в списке российских компаний, а до 5 июня — разорвали с ними контракты. Позже эти сроки продлевались для всех компаний несколько раз по отдельности, а теперь ведомство установило единую дату, до которой инвесторы должны завершить операции и избавиться от ценных бумаг входящих в санкционный список российских предприятий.