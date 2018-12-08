Димитрис Итудис: в игре с "Басконией" подкачала реализация трехочковых бросков

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги против испанской "Басконии". Греческий специалист заявил, что у армейцев возникли проблемы с реализацией трехочковых бросков.

"Сегодня был самый низкий для нас процент реализации трехочковых в Евролиге, но меня больше волнует не это, а работа на подборах и потери. Это Евролига, здесь каждый матч как финал, тут не бывает заведомо слабых соперников или фаворитов", — приводит слова Итудиса Sportbox.ru.

Напомним, что красно-сините уступили в гостях "Басконии" со счетом 73:76, потерпев второе поражение в Евролиге.