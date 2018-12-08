Скончался экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур

В одной из клиник столицы Колумбии города Боготы скончался на 96-м году жизни экс-президент страны Белисарио Бетанкур.

Усопший занимал пост президента Колумбии с 1982 по 1986 год, передает ТАСС. В период его правления начался поиск способа мирного урегулирования конфликта с Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК) и рядом других повстанческих движений. В 1984 году сторонам противостояния удалось даже подписать первые договоренности о прекращении огня.

Также Белисарио Бетанкур запомнился тем, что отказался сделать Колумбию местом проведения чемпионата мира по футболу в 1986 году, сославшись на отсутствие финансирования, напоминает РИА Новости. Тогда футбольное первенство приняла Мексика.