Слушания по делу финдиректора Huawei отложены до понедельника

Слушания по делу об аресте финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу по решению Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия будут продолжены в понедельник, 10 декабря.

Судья уточнил, что он выслушает дополнительные доводы защиты, настаивающей на освобождении задержанной под залог, передает ТАСС. Обвинение требует оставить Мэн Ваньчжоу под стражей, аргументируя это тем, что в противном случае она может покинуть страну и оказаться вне досягаемости канадского правосудия.

Как сообщалось, 46-летняя Мэн Ваньчжоу, финансовый директор Huawei и дочь основателя компании, была арестована канадскими правоохранительными органами 1 декабря в аэропорту Ванкувера. Арест был произведен по запросу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана.