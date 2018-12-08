8 декабря 201805:04
Фигурист Гуменник стал вторым в финале Гран-при среди юниоров
Российский фигурист Петр Гуменник занял второе место в финале юниорского Гран-при, который проходит в канадском Ванкувере. 16-летний россиянин по итогам короткой и произвольной программ набрал 218,75 балла.
Победу одержал представитель Канады Стефен Гоголев (233,58). В тройке лучших также оказался японский фигурист Коширо Шимада (214,38)
Ранее на турнире российский дуэт Софья Шевченко/Игорь Еременко завоевал золото в танцах на льду.
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