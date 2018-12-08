Фигурист Гуменник стал вторым в финале Гран-при среди юниоров

Российский фигурист Петр Гуменник занял второе место в финале юниорского Гран-при, который проходит в канадском Ванкувере. 16-летний россиянин по итогам короткой и произвольной программ набрал 218,75 балла.

Победу одержал представитель Канады Стефен Гоголев (233,58). В тройке лучших также оказался японский фигурист Коширо Шимада (214,38)

Ранее на турнире российский дуэт Софья Шевченко/Игорь Еременко завоевал золото в танцах на льду.