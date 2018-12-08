Космический зонд Mars InSight прислал записанный на Красной планете шум ветра

Американский межпланетный зонд "ИнСайт" впервые записал и отправил на Землю шум марсианского ветра. Как сообщили в НАСА, потоки воздуха дули с северо-запада на юго-восток со скоростью около семи метров в секунду.

Интересно, что, по словам руководителя научной программы, целенаправленно записывать ветер ученые не планировали. Это вышло случайно во время измерения одного из параметров движения на Марсе.

На прошлой неделе зонд уже успел передать первый снимок поверхности Красной планеты. В основном "ИнСайт" будет заниматься сейсмическими исследования планеты. Программа рассчитана на два года, сообщает телеканал "Россия 24".