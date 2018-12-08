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8 декабря 201805:55 Мария Валитова

Закрытый показ спектакля по роману Виктора Пелевина прошел в московском Сити

Режиссёр Константин Богомолов решил поработать в новом жанре и освоить лофт-пространство, непривычное для театральных постановок.

На ближайшие 3 месяца лофт, площадью 4 тысячи квадратных метров, станет сценой для одного из самых скандальных российских режиссёров – Константина Богомолова.

Он решил поработать в новом жанре, который стремительно набирает обороты на Западе. Site-specific – постановки, осваивающие новые пространства – вокзалы, заброшенные цеха и даже общественные туалеты.

"Вы видите, что здесь освоено всё, от начала и до конца. Есть зрелище. Есть некий процесс, в который попадает человек и некоторое количество информации, которое он принимает в себя", — рассуждает Константин Богомолов.

Новыми веяниями в театральном искусстве тут же заинтересовались и в бизнес-среде. Ведь это не только способ заработать на сдаче в аренду простаивающих площадей, но и огромный рекламный потенциал.

"Это наиболее выгодное использование пространства, это гораздо выгоднее, чем сдать в аренду офисы. Но и конечно намного интереснее", — заверил Аслан Кцоев, генеральный управляющий одной из башен Сити.

Огромное пространство лофта позволило сделать не одну, и даже не две, а три сцены — по 200 мест каждая. Актёры постоянно перемещаются между площадками, то, что происходит на соседних — транслируется на экранах.

Время действия: вторая половина XXI века. Робот Порфирий Петрович попадает на службу к искусствоведу Маре. Его задача теперь – найти и описать несколько объектов современного искусства. Но как объяснить ему – что это такое? И как программе определить, что перед ней? Железка из помойки или предмет вожделения коллекционеров, стоимостью миллионы условных единиц?

Законы рыночной экономики работают и в этом пространстве. Десятки работ привезли из частной галереи. Попав сюда, многие найдут своего покупателя.

"Пока что мы надеемся, что это закончится даже аукционом. Мне кажется, это хорошее спасибо тем художникам, которые откликнулись", — считает Лариса Ломакина, главный художник проекта.

"Это очень по-предпринимательски, я думаю, что все погруженные в эту тему, они будут раскуплены по хорошей цене", — уверен Александр Ткачёв, бывший министр сельского хозяйства РФ.

Если к новому слову в театральном искусстве оказались готовы не все, то новый бизнес концепт оценили многие.

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