Сотрудники Росгвардии спасли из пожара семью с двумя детьми в Забайкалье

Чудесное спасение! Сотрудники Росгвардии помогли выбраться из горящего дома целой семье в Хилке. Рискуя собственной жизнью, патрульные разбудили и вывели из задымленного, охваченного пламенем дома супругов и их двоих детей.

Кочегарка, прилегающая к дому семьи Багародниковых, полностью выгорела изнутри. Именно отсюда, из-за вылетевшей искры, начался пожар, который чуть было не стоил жизни четырех человек. Всё могло бы закончиться трагично, если бы не патрулирующие центр Хилка прапорщик Александр Абрамов и сержант Роман Бадерко.

"С горы увидели зарево, задымление. Сообщили на пульт и выдвинулись к месту пожара. Прибыв, увидели, что горит кочегарка, переходит на дом", — вспоминает Александр Абрамов, старший полицейский группы задержания ОВО по Хилокскому району.

Соседи, стоящие возле горящего дома, сказали, что там живет семья с двумя детьми, но внутри они сейчас или нет, люди не знали. Вызвав пожарных и эвакуировав соседей на безопасное расстояние, росгвардейцы кинулись в дом. Оказалось, что вся семья крепко спала и не чувствовала запаха дыма.

"Будим жильцов, говорим, что пожар у них. Спросонья они не знали, как реагировать. Приняли решение самим их вытаскивать. Взял младшего в бушлат, посадил в патрульную машину. А сам побежал за вторым ребенком. Начиная с кочегарки, пожар распространялся по всему дому. Есть газовый баллон, была вероятность взрыва", — рассказывает Роман Бадерко, старший полицейский группы задержания ОВО по Хилокскому району.

Росгвардейцы помогли пожарным потушить дом, а после отвезли его хозяев к родственникам, где семья живет и сейчас. Мария Багародникова на следующий день после пожара написала начальнику краевого Управления Росгвардии благодарственное письмо с просьбой поощрить сотрудников группы. Говорит, если бы не они, всё могло закончиться плачевно.

"Хорошо, что муж выходил, был вход в дом свободный. Огромное спасибо. Потому что мы спали крепко, вообще бы не заметили, и дома даже запаха дыма не было. В основном. пострадала кочегарка — потолок весь сгорел. Пришлось отключать отопление водяное, полностью снимать батареи. И четверть крыши менять", — говорит Мария Багародникова.

Багародниковы надеются, что друзья семьи помогут отремонтировать дом уже к новому году.