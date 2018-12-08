"Даллас" без помощи Радулова обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче НХЛ

Встречей между "Даллас Старз" и "Сан-Хосе Шаркс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Звезды" на своем льду оказались сильнее "акул" со счетом 3:2. Российский форвард "Далласа" Александр Радулов результативными действиями не отметился.

В составе победителей шайбы забросили Маттиас Янмарк, Миро Хейсканен и Бретт Ритчи. У проигравших отличились Эвандер Кейн и Логан Кутюр.

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин в этой встрече остался в запасе.

В другом матче дня "Сент-Луис Блюз" в гостях победил "Виннипег Джетс" со счетом 1:0.