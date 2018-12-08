Финал Гран-при. Россияне Синицина и Кацалапов идут третьими после ритм-танца

На финальном этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в канадском Ванкувере, завершились выступления танцевальных пар. Российский дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов набрал после ритм-танца 77,33 балла и занимает третье место перед произвольной программой.

Лидируют же американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, получившие 80,53 балла. На втором месте расположились представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (78,30).

Россияне Александра Степанова и Иван Букин (77,20) и Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (72,98) находятся соответственно на четвертом и пятом местах.

Произвольный танец фигуристы покажут 9 декабря.