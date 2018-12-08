Давка на рэп-концерте в Италии унесла жизни 6 человек, более 100 пострадали

На рэп-концерте в клубе, расположенном неподалеку от итальянского города Анконы, в результате возникшей давки погибли шесть человек, около 120 пострадали. Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщают местные СМИ, в ходе концерта неизвестный злоумышленник распылил из спея едкий газ, что вызвало панику. На выходе из клуба возникла давка, передает РИА Новости. Очевидцы трагедии свидетельствуют, что в момент инцидента в клубе находились около тысячи человек.