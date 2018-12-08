Гран-при. Российские пары занимают второе и третье места после короткой программы

В канадском Ванкувере продолжается финал Гран-при по фигурному катанию. Выполнили короткую программу спортивные пары. Наталья Забияко /Александр Энберт занимают второе место, а Евгения Тарасова/ Владимир Морозов – третье.

Наталья Забияко и Александр Энберт получили от судей оценку 75,18 баллов и занимают второе место после короткой программы. Выступление Виктории Тарасовой и Владимира Морозова было оценено в 74,04 балла. Это третий результат. Оценка могла быть выше, если не падение партнерши. Третья российская пара Дарья Павлюченко /Денис Ходыкин занимают шестое место.

Лидируют после исполнения короткой программы китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) с оценкой 75,69. Спортсмены выступят с произвольной программой в воскресенье утром.