Давка на рэп-концерте в Италии: погибли женщина и пятеро несовершеннолетних

В результате давки на рэп-концерте в итальянской провинции Анкона погибли женщина и пятеро несовершеннолетних — три девушки и два молодых человека. Погибшая женщина сопровождала свою дочь на концерт одного из итальянских рэп-исполнителей, проходивший в клубе Lanterna Azzurra в небольшом городке Коринальдо.

По словам представителя полиции, в результате давки пострадали 35 человек, состояние 12 из них врачи оценивают как серьезное с угрозой для жизни. В клубе, где находились около тысячи человек, кто-то распылил перцовый баллончик, передает ТАСС. Это и стало причиной возникшей паники.

По словам представителя местной пожарной службы, после давки на концерте в Коринальдо были госпитализированы около 60 человек, передает РИА Новости. Запасной выход из клуба в момент ЧП был заблокирован.

Похожая трагедия произошла 3 июня 2017 года в Турине, где на площади Сан-Карло в ходе прямой трансляции финального матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" возникла паника и массовая давка. Тогда погибла 38-летняя итальянка Эрика Пиолетти — у нее случился сердечный приступ и возникли необратимые повреждения мозга, — еще более 1500 человек пострадали.

Позже сообщалось, что давку в Турине спровоцировал неудачный розыгрыш нескольких подростков, решивших притвориться террористами-смертниками. После анализа записей с камер видеонаблюдения полиция определила двух молодых людей, один из них, подняв руки, начал что-то кричать. Практически сразу после этого люди стали разбегаться в разные стороны, в результате чего и возникла давка.