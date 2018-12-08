Нэйтен Чен стал победителем Гран-при

В Ванкувере продолжается финал Гран-при по фигурному катанию. Завершились соревнования мужчин. Победу одержал американец Нэйтен Чен. Сергей Воронов занял шестое место.

Сергей Воронов получил по сумме двух программ – короткой и произвольной 226,44 балла и занял только шестое место. Год назад Сергей был четвертым.

Победителем стал американец Нэйтен Чен, чью произвольную судьи оценили в 189,43 балла. Чен набрал в сумме 282,42 балла. На втором месте японец Сома Уно (275,10). Третьим стал Чха Чжун Хван из Южной Кореи (263,49).