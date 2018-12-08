Пассажиров вынужденно севшего во Владивостоке самолета отправили в Китай

Пассажиры авиарейса Хабаровск-Хайнань, из-за технической неисправности самолета застрявшие во Владивостоке, вылетели в пункт назначения в Китае. Как сообщила авиакомпания "ИрАэро", запасной лайнер поднялся в небо в 17.07 местного времени. 153 пассажира провели ночь в гостиницах.

Как сообщалось ранее, к вынужденной посадке во Владивостоке в пятницу привела неисправность масляной системы одного из двигателей, пишет РИА Новости.