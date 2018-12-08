Рухани приравнял Трампа к террористам

Президент Ирана Хасан Рухани приравнял президента США Дональда Трампа к террористам, сообщает кабельный телеканал "Аль-Маядин".

Такого сравнения Трамп был "удостоен" за решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

"Выход Америки из ядерной сделки — это один из видов экономического терроризма против Ирана", — сказал Рухани, выступая в субботу на конференции глав парламентов Ирана, России, Китая, Турции, Пакистана и Афганистана. Мероприятие было посвящено борьбе с терроризмом.

Рухани добавил, что "Иран заплатил высокую цену за ликвидацию терроризма", борьба с которым продолжается и невозможна без объединения усилий. Иранский президент считает, что сейчас его страна сталкивается с терроризмом экономическим, адепты которого стремятся "углубить разногласия и проблемы в регионе".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые в отношении Тегерана. В связи с этим Госдеп сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Новые санкционные меры вступили в силу 5 ноября и затрагивают в том числе иранский нефтяной сектор.