Генассамблея FIA в Петербурге увенчалась награждением чемпионов автоспорта

Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации завершилась накануне в Санкт-Петербурге. За несколько дней ее посетили сотни делегатов, в том числе звезды "Формулы 1". А еще все желающие могли увидеть настоящие гоночные болиды на фоне Зимнего дворца.

На брусчатке и на фоне Зимнего дворца скоростные болиды выглядят непривычно. Вместо рева двигателей — щелчки фотокамер. Усовершенствованный дизайн "Мерседеса" легенды гоночных трасс Льюиса Хэмилтона вызвал много споров. В частности, новая система безопасности с креплением над кабиной экспертам показалась неэстетичной — но именно она уже спасла две жизни на трассе в этом сезоне.

Транспорт чемпионов "Формулы 1" петербуржцам представили в рамках Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA). Она в России проходит впервые.

"Как и здесь, в Сочи тоже очень красиво. Конечно, нам еще многое предстоит увидеть, но главное, что мы хотим сказать — мы еще вернемся в Санкт-Петербург", — говорит четырехкратный чемпион мира серии "Формула 1" Себастьен Феттель.

Немецкий гонщик Себастьен Феттель удивил всех на пресс-конференции своими гусарскими усами, а финский пилот Кими Райкконен пожаловался, что в Петербурге куда холоднее, чем в Сочи. Двенадцать мировых звезд прилетели на форум в северную столицу, а за всю неделю Петербург принял более восьмисот делегатов из 100 стран мира.

Директор "Формулы 1" по коммуникациям, подводя итоги встреч, отметил, что русским до итальянской страсти к "Феррари" еще далеко. Но именно этот форум даст толчок к развитию гоночного спорта.

"Автоспорт в России сейчас недостаточно популярен, хотя многое изменилось за последние несколько лет. Появился интерес, и мы увидели гонщиков на Гран-при в Сочи. Есть активность в российском автоспорте, проявляют себя такие гонщики как Сироткин, Петров, Даниил Квят, Мазепин. Автогоночная команда "Русское время". Все это поднимает уровень автоспорта понемногу", — говорит Маттео Бончиани.

В деловой части форума — более 50 мероприятий, но центральным событием стало официальное завершение автоспортивного сезона. Победители чемпионатов мира приехали за заветными кубками в Петербург.

Церемония награждения чемпионов мира — одно из самых престижных спортивных событий. Ее ежегодно проводят в разных городах мира. В этот раз гонщиков наградят в филармонии Санкт-Петербурга в культурных традициях северной столицы. В программе вечера — звезды русского балета и оперного театра.

Главные соперники на трассе жмут друг другу руки на красной дорожке, в смокингах и под руку со своими спутницами. Вместе с лучшими пилотами планеты овациями встречают и российских гонщиков.

"Несмотря на санкции, жизнь продолжается, автоспорт развивается — может быть, не так быстро, как хотелось бы нам, но у нас уже практически завершен отличный комплекс, будет открыт в следующем году. И я надеюсь, что это не последний автодром в нашей стране, и что развитие будет только продолжаться", — рассказал чемпион Европы по ралли Алексей Арнаутов.

Главного героя минувшего сезона "королевских гонок" зрителям пришлось час ждать на морозе: Льюис Хэмилтон приехал последним. Лучшего гонщика за всю историю "Формулы 1", пятикратного чемпиона мира фанаты долго не хотели отпускать.

Словно след от шин гоночного болида на трассе, эта церемония отпечатается в жизни Петербурга. Впервые за современную историю ралли звание чемпионов Европы завоевали россияне — Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов. Кстати, оба родом из города на Неве.