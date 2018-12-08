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8 декабря 201812:51 Сергей Брилев

Кудрин заинтересовался счастьем россиян

Сотни людей собрались на ежегодный Общероссийский гражданский съезд. "Вести в субботу" встретились с тем, кто проводит это форум, — председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным. Таким его мы, наверное, еще никогда не видели. Так что такое счастье?

- Алексей Леонидович, тема — счастье? Почему?

- Теперь недостаточно оценивать развитие страны только по объему ВВП или ВВП на душу населения — нужно оценивать по вовлеченности людей, оценке таких категорий, как равенство, по доходам, равенство по гендерному принципу, образование, здравоохранение. Среди целей развития нашей страны на ближайшие 26 лет — продолжительность жизни, снижение бедности. Это подчеркивает, что не только экономический рост дает больше доходов и больше возможностей человеку, но и такие показатели тоже улучшают его человека.

- И это говорит тот, кого называли "монетаристом, бухгалтером Кудриным"?

- Это не всегда было объективно, а сейчас тем более.

- Я взял специально вашу программку, чтобы посмотреть, на какие сессии я бы сам сходил. Есть одна, где я вас, например, не вижу. Называется так: "Право на счастье: как продолжать жить, когда кажется, что нет смысла". В этом смысле, Алексей Леонидович, мы помним повороты в вашей судьбе, и вы — пример для подражания. "Счастье быть молодым в России", "Потенциал гражданской дипломатии в разрешении конфликтов", "Права человека — повестка XXI века", "Полиция — открой данные", "Как не сесть за лайк", "Счастье в городе" — очень много правозащитного всего звучит.

- У многих людей жизнь очень рутинная — от зарплаты до зарплаты. Люди не всегда работают на той работе, которая им интересна: скорее всего, это для заработка. А сегодня в мире возникло понимание, что общество, которое более целенаправленно помогает человеку выбрать интересную работу, повышает максимально его мотивацию, результативность. И это стало сегодня новым важным потенциалом развития. Например, в крупных корпорациях и в средних такие понятия, как культура, ценности, которые позволяли бы человеку, даже если он никогда не предполагал, что будет здесь работать, быть вовлеченным в работу, в принятие решений, в обсуждения, в развитие, в изменение. Это резко повышает возможность человека, ему становится интересно, и его самоотдача повышается. Ему интереснее жить получается. В нашем обществе мы еще только просыпаемся.

- Это видно даже по названиям сессий.

- Да, и мне приятно, что наш Всероссийский гражданский форум опережает многие другие институции в нашей стране. Мы со всех сторон обсудим, как помочь человеку в его обыденной жизни, но также мы активно будем говорить, что человек должен быть активен: у себя в семье, у себя во дворе, у себя в районе. Что-то сделать надо. И вот здесь собираются активные люди, создатели НКО или маленьких благотворительных или социальных проектов, которые осчастливили многих других, помогая вылечиться, выйти из бедности, просто помогая старикам, создавая в том числе, институты, дискуссии как площадки, которые сближают людей, создают диалог. Это — тоже путь к счастью.

- Вот он, истинный либерализм, по крайней мере, если спросить меня.

- Я считаю, что это открытость, переход к диалогу, равенство возможностей. Вообще-то наша задача — создавать в обществе равенство возможностей, что независимо даже от доходов. У человека всегда есть возможность быть успешным. Это и есть либерализм.

- Помните фильм "Доживем до понедельника"?

- Конечно.

- В нем говорилось, что "счастье — это когда тебя понимают". Вас понимают?

- Не всегда. Но вот один из наших рецептов: нельзя успокаиваться, нужно продвигать свою позицию, доказывать и находиться в диалоге, потому что с другими людьми, разными социальными группами мы находим подходы к решению многих социальных или экономических вопросов.

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