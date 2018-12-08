Лукаку поссорился с Моуринью и хочет уйти из "Манчестер Юнайтед"

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". 25-летний футболист недоволен недостатком игровой практики.

Ромелу недоволен тем, что проводит на поле меньше времен, чем в прошлом сезоне. Моуринью же считает, что Лукаку растерял форму и снизил требование к себе. Между тренером и футболистом возник конфликт. Лукаку, пришедший в "Манчестер Юнайтед" летом 2017 года их "Эвертона", думает об уходе.

Лукаку – не единственный футболист "Манчестер Юнайтед", поссорившийся с португальским специалистом. Ранее у Моуринью возникли конфликты с Полем Погба и Алексисом Санчисом.