Число задержанных в Париже возросло до 317

Уже более 300 человек задержали полицейские в Париже перед началом очередной акции протеста движения "желтых жилетов". Ранее сообщалось, что более 120 человек задержаны и 32 помещены под стражу за участие в организованной подготовке к насильственным действиям или нанесению ущерба.

Сотни человек начали собираться на площади Шарля де Голля в Париже еще до рассвета утром в субботу, 8 ноября. На них надеты желтые жилеты — этот обязательный для водителей во Франции атрибут стал символом нынешнего протеста. На площади, от которой берут начало Елисейские поля, собираются не только парижане, но и жители других регионов страны.

Подступы к площади усиленно охраняет полиция, людей досматривают на предмет наличия запрещенных предметов, которые могут быть использованы в ходе ожидаемых беспорядков. Пока на площади достаточно спокойно, люди поют "Марсельезу" и время от времени кричат "Макрона в отставку", передает РИА Новости.

На месте событий находится глава МВД Франции Кристоф Кастанер, призвавший демонстрантов "не смешиваться с хулиганами". Полиция располагает данными, что к Парижу приближается организованная группа протестующих численностью более тысячи человек.

В прошлую субботу, 1 декабря, для обеспечения порядка на улицах городов были привлечены 65 тысяч сотрудников сил безопасности, в том числе пять тысяч в Париже. Сегодня во Франции будет мобилизовано более 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе восемь тысяч в столице. В качестве поддержки будут использованы специализированные бронированные машины жандармерии.

Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов уже погибли четыре человека, сотни получили ранения.