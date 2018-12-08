Трагедия в итальянском клубе: люди падали друг на друга

Начальник полицейского управления итальянской провинции Анкона Оресте Капоказа рассказал подробности трагедии на концерте популярного рэпера Сфера Эббаста. В клуб в Коринальдо приехали подростки из окрестных городов, пишет РИА Новости.

По словам полицейского, в помещении было намного больше зрителей, чем допускали правила безопасности. Паника, приведшая к давке в дверях, по одной из версий возникла из-за распыления газа из баллончика. Капоказа опроверг сведения о том, что запасной выход были закрыт.

"Двери были открыты. Снаружи было два ограждения, их высота резко изменилась, что и привело к падению людей. Остальные стали падать на них", — заявил Капоказа.

Как заявил в субботу министр внутренних дел страны Маттео Сальвини, субботняя манифестация партии "Лига" в Риме начнется с минуты молчания в память о погибших.

"Неприемлемо, чтобы так умирали в 14 лет", — сказал Сальвини.

В клубе погибли пять подростков в возрасте от 14 до 16 лет и женщина 39 лет, сопровождавшая дочь. Более 60 зрителям потребовалась помощь врачей в больницах. Состояние 12 пострадавших вызывает опасения.