Скончавшийся за рулем пожилой водитель спровоцировал массовое ДТП в Волгограде. Видео

Утром в субботу, 8 декабря, на проспекте Жукова в Волгограде произошла авария с участием трех автомобилей, попавшая в объектив регистратора очевидца.

На записи видно, как легковой автомобиль ZAZ Chance, до этого спокойно двигавшийся в потоке, ускорился и начал смещаться влево. Авто задело попутную легковушку и кроссовер, а затем вылетело за пределы проезжей части, снеся дерево.

По предварительным данным, 76-летний мужчина, управлявший ZAZ, скончался прямо за рулем, после чего и произошел инцидент, снятый на видео, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.

Супруга покойного – 72-летняя пенсионерка, находившаяся на переднем пассажирском сидении, получила травмы и была доставлены в лечебное учреждение.