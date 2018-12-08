Корреспондент ВГТРК попал в эпицентр газовой атаки на Елисейских полях

Для разгона участников беспорядков в центре Парижа полиция и жандармерия применили слезоточивый газ, на улицы вывели бронетехнику. Ранее манифестанты сломали забор, перекрывавший два переулка, ведущих к Елисейскому дворцу. Елисейские поля заполнены клубами газа. Корреспондент ВГТРК Николай Соколов находится на месте событий и вместе с демонстрантами попал в эпицентр газовой атаки, передает "Россия 24".

В центре города более тысячи манифестантов ведут себя агрессивно — бросают петарды в полицейских. Правоохранители используют автобусы для блокирования улиц. На данный момент задержаны 354 человека, 127 взяты под стражу.