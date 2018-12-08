Скелетонист Трегубов победил на этапе Кубка мира

В латвийской Сигулде проходит первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону. Победу одержал российский скелетонист Никита Трегубов.

Поле двух попыток Никита Трегубов показал результат 1 минута 41,87 секунды и занял первое место. Латыш Мартиньш Дукурс отстал на 0,37 секунды и оказался вторым. Третье место занял Юн Сун Бин из Южной Кореи.

Олимпийский чемпион Александр Третьяков оказался четвертым. Еще один российский спортсмен Владислав Марченков занял 24 место.