Super gun: NI оценил российский ШАК-12

Американский журнал The National Interest высоко оценил боевые возможности новейшего варианта российского тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра. Как сообщает издание, оружие создано по заказу ФСБ России и поступит на вооружение спецназа.

Возможности ШАК-12 неоценимы при освобождении заложников. В случае, когда требуется ликвидировать террориста, в аффекте или под воздействием веществ не чувствующего боли, 33-граммовые пули остановят противника даже через стену. При этом эффективная дистанция стрельбы для ШАК-12 составляет менее 100 метров.

Боевое применение ШАК-12 может быть расширено с помощью боеприпасов разного типа: бронебойные, дозвуковые патроны для стрельбы с глушителем и патроны с легкими пулями с алюминиевым сердечником с пониженным рикошетом.

Как указывает The National Interest, новый автомат будет использоваться в контртеррористических действиях. Возможно, считают эксперты журнала, что новинка заинтересует покупателей за рубежом. Производитель активно рекламировал ШАК-12 на выставке "Армия-2018", на Defexpo-2018 в Индии, а также Китае.