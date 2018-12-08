Нападения на женщин: Артем Семенов арестован

В Тольятти арестован Артем Семенов, подозреваемый в нападении на женщин. Семенову 22 года.

Ранее полиция объявляла в розыск мужчину, который 30 ноября в Автозаводском районе Тольятти ударил ножом 20-летнюю девушку, а днем позже на Рябиновом бульваре ранил 46-летнюю женщину.

Семенова задержали на одном из вокзалов Москвы. Он признался, что так мстил своей девушке, которая якобы ему изменяла.

Свою вину подозреваемый признал, но его подозревают в пяти нападениях, передает РИА Новости.