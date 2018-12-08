Норвежская лыжница Йохауг выиграла гонку на 15 км

В норвежском Бейтостолене начался третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Норвежская лыжница Тереза Йохауг победила на дистанции 15 км свободным стилем.

Йохауг прошла дистанцию за 37 минут 33,9 секунды. На 1 минуту 5,9 секунды от нее отстала шведка Шарлотта Калла. Третье место у еще одной норвежки Ингвильд Эстберг.

Лучший результат среди российских лыжниц у Анастасии Седовой – 5 место. На 7 месте Наталья Непряева. Юлия Белорукова, Анна Неаевская и Мария Истомина расположились в итоговом протоколе друг за другом – места с 18 по 20. 29-й результат у Анны Жеребятьевой.