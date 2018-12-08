Лихач устроил ДТП с несколькими автомобилями на Новорижском шоссе. Видео

Вечером в пятницу, 7 декабря, водитель-лихач спровоцировал массовую аварию на Новорижском шоссе. Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения.

Судя по кадрам видео, водитель "Лады" пытался изобразить "шашки на дороге", однако не справился с управлением и не сумел своевременно затормозить после того, как снизилась скорость потока.

В итоге он резко ушел влево, последовательно задел несколько автомобилей и остановился.

По предварительной информации, никто из участников аварии серьезно не пострадал.