Васильева назвала мифом ухудшение российского образования

Министр просвещения РФ Ольга Васильева признала, что в сфере образования есть проблемы, но мифы о том, что оно стало значительно хуже, сильно преувеличены.

Васильева напомнила, что отечественное начальное образование признано лучшим в мире. Проблемы среднего связаны с функциональным чтением.

Об этом она заявила на 18-м съезде партии "Единая Россия".

Ранее на той же площадке с критикой школьного образования выступили председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, передает "Интерфакс".