Один гол и четыре удаления. "Крылья Советов" обыграли "Ростов" в боевом матче

Программу 17 тура российской премьер-лиги открыл матч в Самаре, где "Крылья Советов" принимали "Ростов". Хозяева одержали победу со счетом 1:0 и покинули зону вылета.

Волжане довольно быстро добились успеха. На 10 минуте защитник ростовчан Деннис Хаджикадунич нарушил правила в своей штрафной. Пенальти реализовал Паул Антон. Ростовчане естественно пошли отыгрываться, то столкнулись с грамотно организованной обороной хозяев поля. За минуту до перерыва "Крылья" остались в меньшинстве. Капитан хозяев поля Сергей Корниленко получил желтую карточку за симуляцию. Это предупреждение стало для него вторым. Во втором тайме атаки гостей стали острее. Несколько раз волжан выручил вратарь Сергей Рыжиков. У хозяев мог забить свой второй мяч Антон. Спас Сергей Песьяков, вовремя вернувшийся в ворота.

Концовка встречи получилась очень бурной. Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон ударил мальчика, подающего мячи. За того вступился вышедший на замену РамильШейдав. Судья Сергей Карасев удалил Сигурдсона и предупредил Шейдаева. Через несколько минут капитан гостей Александр Гацкан грубо атаковал Дениса Ткачука и получил свою вторую желтую карточку. Но перед тем как судья подошел на место происшествие, защитник "Крыльев Советов" Мирал Самарджич сбил Гацкана с ног. Карасев ограничился желтой карточкой в отношении Самарджича. Решение судьи вызвало гнев со стороны тренера "Ростова" Валерия Карина. Карасев удалил и его.

"Крылья Советов" удержали победный счет 1:0, набрали 7 очков и поднялись с 15 места на 12. У "Ростова" осталось 26 очков, позволяющие им занимать шестую строчку в таблице.