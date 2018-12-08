Песков – о встречах двух "четверок" и визите Кима

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планируемых зарубежных контактах руководства страны.

По словам Пескова, главы России, Турции, Германии и Франции вновь соберутся на саммит, посвященный урегулированию ситуации в Сирии, но "точных дат пока не определено".

Советники лидеров "нормандской четверки" встретятся согласно договоренности президента Владимира Путина и канцлера Ангелы Меркель, заключенной на встрече G20 в Аргентине. Россию в Берлине будет представлять помощник президента Владислав Сурков, пишет "Интерфакс".

Приглашение президента Владимира Путина лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну посетить Россию остается в силе, рассказал в Сурков, но его дата пока не согласована. Ким Чен Ын может приехать в любое удобное для него время, добавил Сурков.