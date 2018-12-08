Париж: после газа в ход пошли водометы

Полиция применила водометы против вышедших в субботу на улицы Парижа участников движения "желтые жилеты". Инцидент произошел на авеню Морсо в районе Елисейских полей. Водометы были применены после того, как демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками, сообщает ТАСС.

Ранее против демонстрантов был применен слезоточивый газ, в эпицентре газовой атаки находился корреспондент ВГТРК Николай Соколов, пострадала от действия газа корреспондент РИА Новости Виктория Иванова.

Власти увеличили число сотрудников правоохранительных органов на улицах крупных городов для поддержания порядка. Если в прошлую субботу, 1 декабря, для обеспечения порядка на улицах городов были привлечены 65 тысяч сотрудников сил безопасности, в том числе пять тысяч в Париже, то сегодня во Франции мобилизовано более 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе восемь тысяч в столице. В качестве поддержки используются специализированные бронированные машины жандармерии. Согласно последним данным, в ходе акции протеста полиция задержала 575 человек, из которых 361 помещен под стражу.

Банки, офисы и магазины, расположенные в районе Елисейских полей в Париже, еще в пятницу забаррикадировали свои окна. Большинство из них не откроются раньше понедельника, включая популярные магазины на бульваре Осман. Будут недоступны и другие популярные туристические места: Эйфелева башня, Триумфальная арка, музеи Лувр, Орсе и другие. Зафиксироаны перебои с транспортом, закрыты порядка 45 станций метро, ограничено движение по Парижской кольцевой дороге.

Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.