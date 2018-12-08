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8 декабря 201815:45

Экипаж МКС поймал "Дракона". Стыковка прошла успешно

Фото NASA.

Экипаж МКС осуществил с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2 захват американского грузового космического корабля Dragon ("Дракон", компания SpaceX), передает "Интерфакс".

"Грузовик" доставил на орбиту 2,5 тонны грузов, сюда же входят жидкий метан и модули для дозаправки. Впервые эта операция будет проведена в 400 километрах от Земли.

SpaceX отправляла ракету-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon уже 16 раз. "Грузовик" пробудет в составе МКС 5 недель, спустя которые он приводнится в Тихом океане с результатами исследований, передает ТАСС.

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